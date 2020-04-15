Названа дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом (ДНР) назначен на 16 апреля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Обмен пленными между ДНР и Киевом должен состояться завтра 16 апреля», – приводит ее слова

Обмен пленными в Донбассе предварительно назначен на 16 апреля на КПП "Майорское" – СМИ

Эту же дату озвучили источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в министерстве внутренних дел Украины изданию «Громадське». По данным СМИ, обмен пройдет на пункте пропуска «Майорское».

«Предварительно обмен удерживаемыми лицами с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» (самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, – прим. ВЗГЛЯД) состоится завтра, 16 апреля», – сообщило «Громадське».

Отмечается, что начало обмена запланировано на 16.00 мск. В связи с принятыми ограничительными мерами из-за коронавируса журналистов не пустят освещать процесс, работать будут только представители офиса президента Украины.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Донецком и Киевом пройдет до пасхальных праздников по формуле «10 на 8». ЛНР и украинская сторона договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на восемь» не позднее 17 апреля.