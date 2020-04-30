Путин: Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна

Борьба с коронавирусом стала экзаменом, который показал, что россияне сплочены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе».

«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна. Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее в ходе встречи Путин также отметил, что Россия всегда противостояла любым напастям «всем миром», объединяя усилия, это «в генетическом коде» россиян. Он добавил, что в нынешней непростой ситуации граждане страны снова вместе.