Рада обратилась к депутатам других стран с заявлением об «агрессии» России

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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
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              Рада обратилась к депутатам других стран с заявлением об «агрессии» России

              30 апреля 2020, 14:24

              Текст: Алина Назарова

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              Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от партии «Слуга народа», впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом «усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины».

              «Постановление имеет целью одобрить обращение Верховной рады к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить внешнее давление на РФ с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения России в международное правовое поле», – говорится в тексте принятого Радой документа, передает ТАСС.

              Также Рада обвиняет Россию в совершении действий, направленных «против территориальной целостности и суверенитета Украины» и невыполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев призывает парламенты и международные организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Москву «до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины»; просит придерживаться «политики непризнания аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь», а также использовать все механизмы для освобождения удерживаемых в России граждан Украины.

              Кроме того, Рада требует от России «отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе» и наращивания военных сил в Черном и Азовском морях; призывает осудить строительство моста через Керченский пролив, а также отказаться «от всех видов военного сотрудничества с РФ, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий».

              Текст постановления вступает в силу со дня его принятия и безотлагательно должен быть направлен иностранным парламентам и международным организациям. Авторами обращения являются депутаты от нескольких политических сил, в том числе от «Слуги народа», Европейской солидарности», «Голоса». В то же время сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что эта политическая сила против такого обращения, считает его «пустым» и что оно «ни на шаг не приблизит мир в Донбассе».

              Ранее подобное заявление принималось неоднократно, но предыдущим созывом Рады.

              Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.


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