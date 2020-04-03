Новая тест-система по выявлению коронавируса зарегистрирована в России

Взгляд
3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть — усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
Перейти а раздел…

Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп послал войска в Латинскую Америку

В Белом доме сейчас сидит человек эксцентричный, но в вопросах войны осторожныйФото: CARLOS BARRIA/Reuters
Южное командование Вооруженных сил США приступила к военной операции в латиноамериканском регионе. Боевые корабли и самолеты направлены туда якобы из-за наркокартелей, по которым Трамп хочет нанести «решительный удар». Но в то же время США выдвинули обвинения в наркоторговле против президента Николоса Мадуро. Означает ли всё это, что Пентагон приступает к вторжению в Венесуэлу? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров, и нуждается в помощи. Подробности...

Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев

    Как не надо покупать товары онлайн

    Как выбирают имена для российских вооружений

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Генассамблее ООН не дали принять российский проект резолюции по COVID-19
              В ООН договорились о «глобальной солидарности» против коронавирусаТрамп пошел на «беспрецедентный шаг» для борьбы с COVID-19Лещенко в Коммунарке спел «Надежду» (видео)Рошаль обратился к бизнесу с просьбой о помощи
              Озвучены планы регионов России по борьбе с коронавирусомСША опередили Италию по числу смертей от коронавируса за суткиГубернатор Камчатки подал в отставкуВласти США не станут просить нефтяников снизить добычу
              Генассамблее ООН не дали принять российский проект резолюции по COVID-19Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в бедеМинобороны рассекретило документы об освобождении БратиславыИтальянский борщ для российских медиков возмутил украинцев

              Главная тема


              Зачем Трамп послал войска в Латинскую Америку

              «такое приму в любой день»


              Трамп оценил «очень красивый жест» Путина

              «серьезная необходимость»


              Жителям Москвы объяснили правила поездок во время самоизоляции

              «представляет угрозу»


              Польша заявила о «дезинформационной кампании» России по COVID-19

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              история выздоровления


              Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Новая тест-система по выявлению коронавируса зарегистрирована в России

              3 апреля 2020, 08:41

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Новая тест-система для определения коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирована в России, производить ее будет компания «ДНК-Технология», выпускающая наборы реагентов для ПЦР-исследований, сообщили в компании.

              «ДНК-Технология» является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

              «Российская компания «ДНК-Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований, зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

              Там добавили, что с 3 апреля компания начинает ежедневно выпускать по 200-400 наборов, впоследствии выйдет на производство 1 тыс. наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии 1 тысячи наборов возможно будет осуществлять около 100 тыс. исследований.

              В России общее число заболевших составляет 3 тыс. 548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.

              11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............