Эксперт назвал главные причины стресса у работающих с COVID-положительными пациентами медиков

«Если вы не проявляете достаточно внимания к профилактике факторов психологической напряженности, то даже высококлассных специалистов достаточно быстро может возникнуть эмоциональное выгорание, профессиональная деформация. Даже в давно сложившемся коллективе ухудшится психологический климат, а для пациентов снизится мотивация сотрудничества с медперсоналом. Может, вырасти напряжение со стороны родственников пациентов», – предупреждает Зинченко.

Особое внимание, по его мнению, следует уделять сотрудникам, работающим в «красной зоне», то есть непосредственно с теми пациентами, кто заразился коронавирусом.

Академик рекомендует обеспечивать таких сотрудников бейджами с фотографиями своих лиц. «Это означает пусть и опосредованное, но «возвращение лица» доктору в глазах пациента, ведь обезличивание очень затрудняет общение обеим сторонам», – сказал Зинченко, напомнив, что пациенты зачастую видят врачей-вирусологов только в защитном костюме и в респираторе.

При этом вполне естественно, что сами медики, работающие в «красной зоне», тоже боятся заболеть, напоминает психолог.

«Дополнительными сильными источниками стресса для них становятся ситуации, в которых другие врачи, их коллеги не соблюдают технику безопасности, теряют бдительность – например, покинув «красную зону», снимают респираторы и очки в местах отдыха персонала», – привел пример Зинченко.



Он советует главным врачам и другим руководителям уважать чувства подчиненных, не скрывать от них уровень риска в работе, делиться планами. При этом делиться информацией надо в таком ключе, который «позволит снижать панику» и настраивать медиков на «продуктивный лад».

«Организуйте регулярные совещания по обсуждению положения дел и дальнейших шагов по преодолению кризиса. Убедитесь, что сотрудники могут задавать вопросы, открыто высказываться», - рекомендует Зинченко руководителям больниц.

Академик также советует создавать при больницах службы психологического сопровождения, колл-центры с привлечением психологов и иных ресурсов для бесед с родственниками по состоянию пациентов, что позволит снять нагрузку с медперсонала. Необходимо, по его мнению, создавать и систему передачи информации о тяжелом (терминальном) состоянии и также о смерти пациента из «красной зоны» с привлечением психологов для информирования родственников. Что касается «зеленой зоны», то в них психолог советует создать специальные пространства для отдыха, включая двигательную активность, включая, например, самый обычный пинг-понг или аэрохоккей.

Ранее академик Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД советовал медицинским работникам, столкнувшимися с психологическими перегрузками «находить возможность для положительных эмоций, общения (пусть и виртуального) с семьей, переключения видов деятельности и отвлечения от травмирующих событий».

Как сообщает ТАСС, на четверг в онлайн-формате намечено заседание комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО об этических и психологических аспектах пандемии коронавирусной инфекции. На заседании, в числе других, как ожидается, со своими рекомендациями выступит и академик Зинченко.