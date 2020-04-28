Депутаты фракции «Слуга народа» выступили против карантина на Украине

Часть президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде просит рассмотреть возможность ослабления карантина на Украине, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Она входит в число депутатов, которые обратились с этим предложением к главе правительства страны Денису Шмыгалю, передает ТАСС.

Такая просьба объясняется тем, что на Украине назревают экономический и трудовой кризисы, украинцы «остались без работы и денег», поэтому предлагается ослабить карантин в некоторых регионах страны, сообщила Кравчук.

Как заявила Кравчук, «пожар нужно тушить там, где горит». Она отметила, что в Черновицкой области зарегистрирован 1 тыс. 341 инфицированный, а в Черниговской – только 22. По ее словам, и ограничения в этих областях должны быть разными.