В Италии за сутки от коронавируса умерли 482 человека

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 482 человека, сообщает национальный Департамент гражданской защиты. Подчеркивается, что число летальных исходов за сутки снижается.

При этом число выздоровевших выросло – излечились за сутки 2,2 тыс. человек. Общее число излечившихся – почти 45 тыс. Всего умерли 23 тыс. человек, из них 12 тыс. – в северной области Ломбардия, передает ТАСС.

За сутки в Италии инфицирован 3 тыс. 491 человек. Всего инфицированы 175 тыс. 925 человек.

Накануне сообщалось, что в Италии установлены сразу два рекорда за сутки: в стране зафиксировано наименьшее число случаев заражения коронавирусом – 355, число выздоровевших оказалось самым большим – 2 тыс. 563. Умерли 575 человек.