Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Италии

В Италии установлены сразу два рекорда за сутки: в стране зафиксировано наименьшее число случаев заражения коронавирусом – 355, а число выздоровевших, наоборот, оказалось самым большим – 2 тыс. 563, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«На сегодня зараженными являются 106 962 человек, за сутки их число возросло на 355 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне сообщалось о 1 тыс. 189 новых инфицированных. За сутки от коронавируса излечились 2 тыс. 563 человек, общее число выздоровевших достигло 42 тыс. 727.

Жертвами коронавируса за сутки, по словам Боррелли, стали 575, общее число летальных исходов достигло 22 745. Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 172,4 тыс.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах составило почти 654 тыс. человек, умерли 30 тыс. 998 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.