Макрон продлил ограничения в связи с коронавирусом до 11 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении заявил о продлении мер по ограничению передвижений по стране до 11 мая.

«Надежда возвращается, но в (регионе) Град-Эст, так же, как и в Иль-де-Франс, госпитали переполнены. И потому мы должны продолжать наши усилия и применять правила. Поэтому меры по самой строгой изоляции сохранятся до понедельника, 11 мая», – передает его слова РИА «Новости».

Во время предстоящих четырех недель, сказал он, введенные ограничительные меры «должны сохраняться, не усиливаться и не ослабляться».

В стране были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, непродовольственные магазины. С 17 марта строго ограничено передвижение людей.

Макрон добавил, что кафе, рестораны, кино и театры во Франции останутся закрыты и после 11 мая, однако с 11 мая откроются детские сады, школы и лицеи. Он добавил, что правила режима изоляции должны исполняться, они не будут ни усилены, ни ослаблены.

Кроме того, массовые мероприятия не будут проводиться в стране как минимум до середины июля, передает ТАСС.

«До нового распоряжения наши границы с неевропейскими странами будут оставаться закрытыми», – добавил он.

По словам Макрона, эпидемия коронавируса во Франции начинает замедляться. Вместе с тем он отметил, что эпидемия не взята под контроль и по-прежнему оказывается большое давление на систему здравоохранения, в регионе Гранд Эст и Иль-де-Франс наблюдается переполненность больниц.

Между тем, число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 574 и составило 14 тыс. 967 человек. Об этом сообщила генеральная дирекция здравоохранения страны.

«В госпиталях с первого марта скончались 9 тыс. 588 человек. В социальных и медико-социальных (учреждениях) за тот же период от СOVID-19 умерли 5 тыс. 379 человек. В общей сложности мы оплакиваем 14 тыс. 967 смертей», – говорится в коммюнике.

Общее число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 98 тыс. 76, что на 2 тыс. 673 случая заболевания больше, чем в воскресенье. В больницах находятся более 32 тыс. человек, еще 6 тыс. 821 человек находится в реанимации. Пятый день подряд число пациентов в реанимации уменьшается.

«Таким образом, динамика, наблюдаемая в последние дни, похоже, подтверждается: влияние эпидемии является значительным, и Франция в настоящее время находится в фазе «высокого плато». Министерство солидарности и здравоохранения напоминает, что необходимо соблюдать барьерные меры, меры физического и социального дистанцирования и режим изоляции», – говорится в коммюнике.

Накануне сообщалось, что в мире от коронавируса умерли почти 106 тыс. человек.