Кудрин не исключил снижения ВВП России на 3-5%

Снижение ВВП России в 2020 году может составить 3-5%, ситуация может оказаться близкой к 2009 году, когда экономика упала на 8%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«За две последние недели прогнозы по российской, в том числе, экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину – от 3 до 5%, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%», – передает РИА «Новости» слова Кудрина.

Он заявил, что в этом году экономике страны может потребоваться господдержка в 5% ВВП или выше.

«В тот кризис (в 2009 году) мы потратили почти 10% ВВП на поддержку. Причем половина ушла на капитализацию банков в разных формах, а значительная часть, конечно, на компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета и на дополнительную помощь бизнесу в разных форматах», – напомнил он.

Сейчас, сказал он, скорее всего может потребоваться поддержка в 5% ВВП и выше.

«Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано», – сказал Кудрин.

Он напомнил, что во время мирового финансового кризиса в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар за баррель, а в этом году цена на нефть окажется существенно меньше.

«И нам придется идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз (в 2009 году) не было, – на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату», – заявил Кудрин.

Он указал, что у экономистов уже есть соответствующие предложения.

Кудрин также не исключил, что траты резервного фонда в текущем году могут оказаться больше запланированного, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство готовит новые предложения по поддержке экономики в нынешней ситуации, в ближайшее время о них объявят публично.

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