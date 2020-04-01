Кудрин не исключил снижения ВВП России на 3-5%

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Кудрин не исключил снижения ВВП России на 3-5%

              1 апреля 2020, 20:50

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Снижение ВВП России в 2020 году может составить 3-5%, ситуация может оказаться близкой к 2009 году, когда экономика упала на 8%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

              «За две последние недели прогнозы по российской, в том числе, экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину – от 3 до 5%, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%», – передает РИА «Новости» слова Кудрина.

              Он заявил, что в этом году экономике страны может потребоваться господдержка в 5% ВВП или выше.

              «В тот кризис (в 2009 году) мы потратили почти 10% ВВП на поддержку. Причем половина ушла на капитализацию банков в разных формах, а значительная часть, конечно, на компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета и на дополнительную помощь бизнесу в разных форматах», – напомнил он.

              Сейчас, сказал он, скорее всего может потребоваться поддержка в 5% ВВП и выше.

              «Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано», – сказал Кудрин.

              Он напомнил, что во время мирового финансового кризиса в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар за баррель, а в этом году цена на нефть окажется существенно меньше.

              «И нам придется идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз (в 2009 году) не было, – на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату», – заявил Кудрин.

              Он указал, что у экономистов уже есть соответствующие предложения.

              Кудрин также не исключил, что траты резервного фонда в текущем году могут оказаться больше запланированного, передает ТАСС.

              Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство готовит новые предложения по поддержке экономики в нынешней ситуации, в ближайшее время о них объявят публично.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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