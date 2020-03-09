Цены на нефть отыграли треть обвала

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.

По состоянию на 12.42 мск майский фьючерс марки Brent снижается на 19,02% – до 36,66 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI опустился на 20,13% – до 32,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце прошлой недели участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договоренностей. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. На этом фоне цены на нефть рухнули более чем на 30%, так цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей. Бумаги российских компаний также рухнули на бирже в Лондоне. Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.