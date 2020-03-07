В IBU не стали извиняться перед Логиновым за обыски

Генсек Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что не понимает, по какой причине организация должна извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым.

«Я ничего не знаю о результатах действий итальянской полиции. Я даже не знаю, что она искала (во время обысков у Логинова – прим. ВЗГЛЯД). IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться», – сказал Карлссон, передает «Матч ТВ».

Он отметил, что IBU действительно инициировала обыски, предоставив информацию местным властям.

22 февраля в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова в конце февраля.