Пентагон собрался поставить Украине РЛС и патрульные катера

Конгресс США поставлен в известность о планах Министерства обороны США поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 млн долларов, сообщила американская телекомпания CNN.

По данным источников телекомпании в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует поставить Киеву противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI («Марк-6»). Сроки не уточняются, передает ТАСС.

«Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса», – заявила официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.

Напомним, в ноябре 2014 года министерству обороны Украины из наличия американской армии были переданы три переносных РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A LCMR.

В феврале 2015 года появилась видеозапись, демонстрирующая американскую РЛС AN/TPQ-48A LCMR, захваченную ополченцами в районе Дебальцево после отступления украинских войск. После этого в Пентагоне усомнились в целесообразности поставок радаров Украине.

Тем не менее в июле 2016 года стало известно, что Украина получила от США 14 контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36, предназначенных для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. В мае 2019 года Минобороны Украины отчиталось о получении от США еще двух контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36.

В сентябре 2019 года стало известно, что подавший в отставку спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер выступал за поставки летальных вооружений Киеву, так как лоббировал интересы компании Raytheon Company – производителя противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) и ряда РЛС контрбатарейной борьбы.

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