Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки, повлекшие тяжкие последствия

Госдума поддержала поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям.

Поправки были приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта о заключении на срок до семи лет за нарушение карантина инфицированными, передает ТАСС.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений фейков, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Если же распространение ложных данных привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или доходе осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Поправка вводит в УК РФ новую статью 207.1, устанавливающую ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств».

Ранее Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина.

Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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