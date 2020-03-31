Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина

Государственная дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности и лишении свободы до семи лет за нарушение карантина по коронавирусу.

Авторами инициативы стали председатель ГД Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Профильный комитет рекомендовал палате принять этот проект закона.

Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то это грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Также Государственная дума на пленарном заседании во вторник одобрила законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу.



Поправки в КоАП за нарушения карантина поступили ко второму чтению законопроекта кабмина о незаконной частной охранной деятельности. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендован палате принять законопроект во втором чтении с учетом предложенных поправок.

Законодательной инициативой предлагается ввести административную ответственность за нарушение санитарных правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок выданного предписания или требования о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. За такие правонарушения вводятся штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, в случае если указанные нарушения причинили вред здоровью человека или повлекли его смерть, но не содержат признаков преступления, предусматривается наложение административного штрафа на граждан – от 150 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на ИП и юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Инициативой также предлагается дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей санкции за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

За такие правонарушения для граждан предлагается предусмотреть предупреждение или административный штраф от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц – штраф от 10 до 30 тыс. рублей, для ИП – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Если же такие нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, предлагается штраф для граждан от 15 до 40 тыс. рублей; для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей, или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. В тех же случаях лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут быть наказаны штрафом на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток; юридические лица – штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев и Сергей Боярский подготовили поправки в КоАП о штрафах за распространение в СМИ или интернете недостоверной информации об угрожающих населению обстоятельствах, в том числе эпидемиях, для юридических лиц его максимальный размер может составить 10 млн рублей.

«Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств... влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой», – передает РИА «Новости» текст поправок.

Если распространение фейка привело к смерти человека, причинению вреда здоровью человека или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, юрлицо может быть оштрафовано на сумму от 3 до 5 млн рублей.

При повторном совершении правонарушений юрлиц могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 млн рублей.