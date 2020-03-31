Органы ЗАГС в Подмосковье ограничили работу

Органы ЗАГС в Московской области временно регистрируют только рождение и смерть, остальные действия совершаются по предварительной записи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

«Органы ЗАГС регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия производятся только по ранее поданным заявлениям», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которого в Москве на время борьбы с коронавирусом закроют также букмекерские конторы и тотализаторы.

«Временно приостановить... посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок», – говорится в документе.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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