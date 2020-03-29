КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, сообщил южнокорейский комитет начальников штабов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Около недели назад КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В начале марта КНДР произвела запуск трех снарядов, а также сообщила о проведении учений дальнобойной артиллерии.

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