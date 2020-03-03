Ким Чен Ын посетил полигон дальнобойной артиллерии КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта посетил огневой полигон артиллерийских подразделений большой дальности Корейской народной армии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, лидер КНДР лично «отдал приказ подразделениям начать огонь», а после учений «выразил большое удовлетворение» итогом проведенных стрельб, передает ТАСС.

Накануне Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км, однако не достигли исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания». США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР.

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