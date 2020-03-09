КНДР произвела запуск трех снарядов в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск трех снарядов в направлении Японского моря, говорится в заявлении Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

По данным Ренхап, пуски были произведены из города Сондок на востоке КНДР, передает ТАСС.

По данным правительства Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.

Общественное телевидение Японии утверждает, что запущенные КНДР ракеты не достигли японской исключительной экономической зоны в Японском море.

Напомним, 2 марта власти КНДР сообщили о проведении учений дальнобойной артиллерии, в ходе которых проводились стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км, однако не достигли исключительной экономической зоны Японии.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания». США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР.

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