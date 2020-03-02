КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

По данным ведомства, пуски были произведены из района города Вонсан, передает ТАСС.

Это первый подобный запуск с начала 2020 года.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания».

Вопреки этому, глава Пентагона пообещал ответить на «плохое поведение» КНДР.

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