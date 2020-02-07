Российский посол оценил возможность демонстрации Пхеньяном нового вооружения

Пхеньян рано или поздно продемонстрирует новое стратегическое вооружение, как обещал северокорейский лидер Ким Чен Ын, считает посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания. Если он сказал, что вскоре продемонстрирует новое стратегическое оружие, значит это обязательно рано или поздно произойдет. В контактах с нами корейские дипломаты неизменно ссылаются на материалы пленума ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи), в которых четко и недвусмысленно говорится о том, что КНДР продолжит укрепление своего государственного потенциала сдерживания», – рассказал дипломат ТАСС.

Кроме того, посол рассказал, что в России не осталось ни одного гражданина КНДР, у кого была бы действующая рабочая виза.

«Авторы идеи высылки всех граждан КНДР, работающих за границей, изначально преследовали цель еще жестче изолировать эту страну, наказать не только северокорейское государство, но и простых людей, которые честным трудом зарабатывали деньги для себя и своих близких. Приходится признать, что во многом этим «друзьям корейского народа» удалось преуспеть – сейчас, во всяком случае в России, не осталось ни одного гражданина КНДР с действующей рабочей визой», – сказал Мацегор.

Посол отметил, что страны Запада в Совете Безопасности ООН вряд ли позволят смягчить санкции в отношении Северной Кореи.

Он подчеркнул, что в стране действительно очень сложная гуманитарная ситуация, одной из причин которой являются санкции.

«Не верю в возможность смягчения санкционного режима: западники не позволят Совбезу ООН принять такое решение. Логика мыслей и действий этих, с позволения сказать, «человеколюбцев» очень незатейлива: блокадой задушить экономику Северной Кореи, создать для ее населения невыносимые условия, чтобы люди восстали и смели свое правительство, после чего Вашингтон и Брюссель помогут тем, кто переживет катаклизмы, построить новую безъядерную демократическую страну», – сказал Мацегор.

Ранее о том, что из России уехало большинство рабочих из КНДР в соответствии с требованиями резолюции СБ ООН, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, совет безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи в декабре 2017 года. Согласно санкциям, ограничения были введены не только на экспорт и импорт продукции, но и на рабочую силу из КНДР. Вашингтон обвинил Россию в нарушении резолюции.