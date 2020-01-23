Большинство рабочих из КНДР покинули Россию, остальные перестали работать

Из России уехало большинство рабочих из КНДР в соответствии с требованиями резолюции СБ ООН, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Однако, по ее словам, в России сейчас остаются около тысячи бывших северокорейских рабочих, они уже не работают и покинут страну в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Совет безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи в декабре 2017 года. Согласно санкциям, ограничения были введены не только на экспорт и импорт продукции, но и на рабочую силу из КНДР. Вашингтон обвинил Россию в нарушении резолюции.

Затем США обвинили Северную Корею в использовании «обманной тактики» с целью обхода санкций ООН. Ранее Россия выразила сожаление из-за попыток Америки контролировать СБ ООН в вопросе санкций в адрес КНДР.

Позже Госдепартамент США пообещал выплатить до 5 млн долларов в качестве награды за сведения о нарушении американских санкций против КНДР.