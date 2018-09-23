Госдеп обвинил КНДР в попытках обмануть СБ ООН

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила КНДР в применении «обманной тактики» с целью обхода санкций, которые ввел против Пхеньяна Совет Безопасности ООН.

По ее словам, Северная Корея «продолжает регулярно применять обманную тактику» для уклонения от санкций ООН. В связи с этим она призвала входящие в ООН страны запрещать совершать передачу нефтепродуктов в море, методом перекачки с судна на судно, передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты задействовали летательные аппараты и суда для обнаружения и пресечения такого рода деятельности со стороны КНДР.

«Соединенные Штаты без колебаний будут налагать санкции на любое физическое, юридическое лицо или судно, поддерживающее незаконную деятельность Северной Кореи, независимо от его государственной принадлежности», – предупредила Науэрт.

По ее мнению, Международное сообщество должно продолжать обеспечивать соблюдение резолюций СБ ООН до тех пор, «пока Северная Корея не завершит процесс денуклеаризации».

Напомним, в среду Москва раскритиковала попытки Вашингтона поставить под свой контроль СБ ООН и его Комитет по Северной Корее.