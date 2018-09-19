Россия прокомментировала попытки США контролировать СБ ООН по вопросу санкций против КНДР

Россия выражает сожаление, что США в вопросе санкций в отношении КНДР пытаются контролировать СБ ООН и его Комитет по Северной Корее, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718. Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой «основывающейся на правилах» международной системы, в которой эти самые «правила» определяет только Вашингтон», – говорится в сообщении МИД.

Ранее постпред США Никки Хейли заявила, что Россия якобы нарушила санкции ООН по поставке в КНДР нефтепродуктов при помощи танкеров. Российская сторона отвергла обвинения в нарушении.

Санкции, которые СБ ООН ввел в отношении Северной Кореи в декабре 2017 года, оказались самыми жесткими: они предполагали ограничение экспорта и импорта, а также предлагали всем странам отказаться от северокорейских рабочих и выслать их на родину.