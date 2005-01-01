Небензя прокомментировал обвинения в адрес России о якобы нарушении санкций против КНДР

Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«По танкеру «Патриот» – сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», – сказал Небензя, комментируя слова постпреда США Никки Хейли о якобы нарушении Россией санкций ООН в поставке КНДР нефтепродуктов с помощью танкеров, передает РИА «Новости».

Небензя указал, что это было «в изначальном докладе». Также он назвал ложью слова о том, что Россия якобы полностью удалила кусок «по нарушениям российских компаний».

«Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией», – пояснил Небензя.

В августе постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон обвиняет Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР, в том числе в том, что она якобы «игнорировала предписание на использование рабочей силы» из Северной Кореи.

Между тем ранее постпред США при ООН также заявила, что Россия якобы помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ.

Ким Чен Нама убили в феврале 2017 года. Он пожаловался на головокружение после того, как ему брызнули в лицо неизвестную жидкость.