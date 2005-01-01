США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия якобы помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», – сказала Хейли на заседании Совбеза ООН по санкциям в отношении Пхеньяна, передает ТАСС.

Хейли сравнила действия России с вирусом, препятствующим денуклеаризации КНДР.

«Российские злоупотребления подобны вирусу, который препятствует нашей возможности достичь полной денуклеаризации в Северной Корее», – сказала она, передает «Интерфакс».

По ее словам, вирус «распространился и на процесс отчетности» в ООН, касающийся процесса выполнения санкций.

Хейли отметила, что если члены Совбеза ООН «не будут проявлять осторожность», то «этот недуг» может нарушить неприкосновенность и эффективность совета.

Россия, по словам постпреда США, неоднократно голосовала в поддержку международных санкций против Северной Кореи, однако хочет просить об их смягчении, несмотря на то, что денуклеаризация КНДР еще не достигнута.

Она обвинила Россию в «мошенничестве» при соблюдении санкций против Северной Кореи.

«Вопрос, который надо задать – почему? Почему после голосования по принятию санкций 11 раз, Россия теперь от них отступает? Мы знаем ответ: потому что Россия мошенничает, и теперь их на этом поймали», – сказала Хейли, передает РИА «Новости».

Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года. Как сообщали СМИ, он жаловался на головокружение после того, как ему в лицо брызнули неизвестную жидкость. Также назывались версии, согласно которым женщина поднесла к его лицу пропитанную ядом ткань или уколола отравленной иглой.