Госдеп пообещал 5 млн долларов за сведения о нарушении санкций против КНДР

Госдепартамент США пообещал выплатить до 5 млн долларов в качестве награды за сведения о нарушении американских санкций против КНДР, сообщил южнокорейский телеканал KBS.

Соответствующее уведомление размещено на сайте госдепартамента Rewards for Justice («Награда за правосудие») на английском и китайском языках, передает ТАСС.

Информация, интересующая Госдепартамент США, касается поставок нефтепродуктов и угля, поездок северокорейских рабочих за рубеж, отправки в КНДР предметов и товаров, запрещенных резолюциями Совбеза ООН, экспорта и реэкспорта вооружений, отмывания денег, нарушений прав человека.

Награда обещана также за предоставление сведений о киберпреступлениях, совершенных по распоряжению северокорейского руководства.

Санкции Совбеза ООН запрещают покупать у Пхеньяна практически весь набор его экспортных товаров – уголь, металлы и их руды, текстиль и прочее. Это практически лишает КНДР источников получения твердой валюты. Необычайно болезненны ограничения на поставки КНДР нефти и особенно нефтепродуктов: квоты на экспорт в страну бензина и дизельного топлива урезаны практически на 90%.

По оценкам экспертов, Пхеньян с давних пор имеет налаженную систему нелегальной торговли и тайных финансовых расчетов, действующую в глобальных масштабах. В прежние годы она использовалась в основном для тайных поставок оружия на Ближний Восток, в Африку и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Однако теперь основные усилия КНДР направлены на обеспечение экспорта запрещенных товаров и получение дополнительных объемов топлива.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД