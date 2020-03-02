Запущенные КНДР снаряды не долетели до Японии

Министерство обороны Японии заявило, что два снаряда, запущенные КНДР в понедельник, не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море.

«Мы не зафиксировали полета снарядов в ИЭЗ Японии», – передает ТАСС заявление оборонного ведомства.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что никакого ущерба находящимся в регионе кораблям или самолетам гражданской авиации зафиксировано не было.

Ранее в понедельник Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

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