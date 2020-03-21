КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности из провинции Пхенан-Пукто в направлении Японского моря, заявил Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.

Японская береговая охрана утверждает, что запущенные со стороны КНДР снаряды упали вне эксклюзивной экономической зоны Японии, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Японии Таро Коно сообщил, что баллистические ракеты малой дальности, запуск которых в субботу осуществила КНДР, полетели порядка 300-400 км.

По данным японских властей, северокорейские ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море, сообщило Киодо.

Общественное телевидение Японии сообщило, что Токио по дипломатическим каналам передал Пхеньяну протест в связи с очередным ракетным пуском в сторону Японского моря.

Это третьи подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года.

Напомним, 9 марта КНДР произвела запуск трех снарядов в сторону Японского моря.

Кроме того, 2 марта власти КНДР сообщили о проведении учений дальнобойной артиллерии, в ходе которых проводились стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания». США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР.

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