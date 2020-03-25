Истребитель Су-27 пропал с радаров над Черным морем

Истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии, сообщили в Минобороны.

«25 марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минобороны уточнили, что, по предварительным данным, самолет упал в море. Для поиска и спасения летчика в район радиомаяка оперативно направлены силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. При этом в министерстве отметили, что «поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями».

Кроме того, к поискам привлекли малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

Напомним, в апреле прошлого года над Тихим океаном с радаров исчез истребитель пятого поколения F-35A. Позднее обломки пропавшего с радаров F-35 обнаружили недалеко от японского города Мисава.