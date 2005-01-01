Найдены обломки пропавшего с радаров F-35

Хотя обломки японского истребителя F-35A найдены, пилот пока не обнаружен, сообщают СМИ.

Обломки нашли в районе предполагаемого места падения, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель упал в Тихий океан.

Глава оборонного ведомства Японии Такэси Ивая распорядился временно приостановить полеты F-35A.

Напомним, оснащенный системой «стелс» самолет исчез с радаров недалеко от японского города Мисава.