Полиция обратилась к москвичам в связи с коронавирусом

Московская полиция просит жителей столицы соблюдать режим самоизоляции, отказавшись от посещения общественных мест и ограничив контакт с другими людьми в условиях распространения коронавируса, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Московские полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения режима карантина и самоизоляции с целью предотвращения заражения и распространения коронавирусной инфекции. Полиция Москвы убедительно просит не посещать общественные места, ограничить контакт с другими людьми для предотвращения вероятности заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Отмечается, что для безопасности населения полиция использует систему видеонаблюдения вместе с системой автоматической идентификации лиц, чтобы выявить нарушителей режима. К ним могут применить административную ответственность.

Также полиция напомнила о введенном в Москве карантине для людей старше 65 лет.

Ранее профильные комитеты Совета Федерации поддержали проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил карантина.

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесли в Госдуму в среду, на рассмотрение законопроект планируется вынести 31 марта.

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