В Совфеде поддержали законопроект о наказании за нарушение карантина

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил карантина поддержали профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по социальной политике.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона... Комитет Совета Федерации по социальной политике поддерживает представленный законопроект, – говорится в заключении конституционного комитета Совфеда, сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесли в Госдуму. Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заседании 31 марта.

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