«Аэрофлот» вывез из Индии 408 россиян

Самолет «Аэрофлота» вылетел в среду из Нью-Дели в Москву с 408 россиянами на борту, сообщили в МИД.

«Рейс «Аэрофлота» SU571 Дели – Москва с 408 российскими гражданами вылетел из Дели в 05.08 мск. Расчет прибытия рейса SU571 Дели – Москва (Шереметьево Терминал D) в 11.06 мск», – передает ТАСС сообщение дипведомства.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с 00.00 25 марта в связи с пандемией коронавируса, изоляция продлится 21 день. Предусматривается закрытие границ между штатами, округами и районами, также граждан призвали не выходить из домов.

Во вторник россиянка Полина Мудрова, отдыхающая в Индии, рассказала об обстановке в стране. По ее словам, белые туристы подвергаются травле из-за боязни местными коронавирусной инфекции.

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