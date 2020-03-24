Индию решили полностью изолировать из-за коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с 00.00 25 марта в связи с пандемией коронавируса, изоляция продлится 21 день.

Полная изоляция предусматривает закрытие границ между штатами, округами и районами. Премьер призвал граждан не выходить из домов.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня – 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», – сказал Моди в обращении к гражданам, сообщает РИА «Новости».

«Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома… Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год», – подчеркнул Моди.

На прошлой неделе в Индии приостановили международное авиасообщение, в страну не заходят пассажирские суда, остановлено движение поездов.

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране коронавирусом заразились 476 человек, 10 из них умерли, выздоровели и выписаны из больниц 40 человек.

Напомним, с понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

В правительстве пояснили, что ограничения на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса не касаются граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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