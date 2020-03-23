Осужден въехавший на машине в группу людей в Москве шофер

Мосгорсуд приговорил Бекжана Сарбишева, который в сентябре 2018 года наехал на группу людей возле ночного клуба «Аура» у станции метро «Марьино» в Москве, к 16 годам лишения свободы.

Суд постановил приговорить Сарбишева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением на 1 год и 6 месяцев. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции оглашение приговора прошло без зрителей и журналистов, в зале присутствовали только участники процесса, передает ТАСС.

Слушание дела проходило с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали Сарбишева виновным.

Суд признал молодого человека виновным по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Умышленное уничтожение чужого имущества». На основании психолого-психиатрической экспертизы суд признал у подсудимого наличие психического заболевания, однако определил, что оно не мешало ему руководить своими действиями и поступками в момент совершения преступления. Суд также учел смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровья подсудимого и частичное возмещение им ущерба, однако решил, что принял решение изолировать Сарбишева от общества.

Напомним, в сентябре 2018 года 21-летний Бекжан вместе с родителями и друзьями отмечал 18-летие сестры в ночном клубе «Аура». Между этой и другой компанией завязался конфликт, во время которого группа молодых людей избила Сарбишева. Водитель вышел на улицу, сел в арендованный автомобиль и умышленно наехал на своих обидчиков. В результате происшествия один человек погиб, еще 10 были госпитализированы.