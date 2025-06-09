Чехия создала спецгруппу по оценке рисков при возвращении воевавших на Украине

Novinky: Спецслужбы Чехии оценивают риски при возвращении воевавших на Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания войны на Украине», – сказано в материале.

Специалисты особо выделяют риски, связанные с адаптацией к гражданской жизни у людей с боевым опытом и вероятность психологических расстройств. Кроме того, иностранные агенты могут воспользоваться программой воссоединения семей и проникнуть в страну.

Портал приводит статистику, 71 человек из отправившихся воевать на Украину с 2023 года по май 2025 года получил согласие на участие в боевых действиях за рубежом от президента республики Петра Павела.

При этом 147 заявлений было отклонено. Те, кто самовольно отправились на боевые действия, нарушили чешское законодательство, им грозит от 10 лет тюрьмы и более.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Чехия назвала в мае свою главную задачу в украинском конфликте – страна должна предпринимать меры для того, чтобы не допустить успеха России.