7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.12 комментариев
Чехия создала спецгруппу по оценке рисков при возвращении воевавших на Украине
Novinky: Спецслужбы Чехии оценивают риски при возвращении воевавших на Украине
Чешские спецслужбы создали рабочую группу для оценки рисков, связанных с возвращением участников боевых действий на Украине, включая украинских военных, приезжающих к семьям, пишет портал Novinky.
«Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания войны на Украине», – сказано в материале.
Специалисты особо выделяют риски, связанные с адаптацией к гражданской жизни у людей с боевым опытом и вероятность психологических расстройств. Кроме того, иностранные агенты могут воспользоваться программой воссоединения семей и проникнуть в страну.
Портал приводит статистику, 71 человек из отправившихся воевать на Украину с 2023 года по май 2025 года получил согласие на участие в боевых действиях за рубежом от президента республики Петра Павела.
При этом 147 заявлений было отклонено. Те, кто самовольно отправились на боевые действия, нарушили чешское законодательство, им грозит от 10 лет тюрьмы и более.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Чехия назвала в мае свою главную задачу в украинском конфликте – страна должна предпринимать меры для того, чтобы не допустить успеха России.