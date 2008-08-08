Наезд гражданина Киргизии на земляков в Москве оказался умышленным

Гражданин Киргизии умышленно совершил наезд на пешеходов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Telegram-канал Mash пишет, что «парень сначала выехал на встречную полосу, а затем влетел в пешеходов».

По информации Mash, инцидент произошел после ссоры в кафе. Участники конфликта вышли на улицу, произошла массовая драка, в ходе которой открыли стрельбу из травматики.

Mash пишет, что у совершившего наезд водителя «травмата не было, но был автомобиль».

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили, что между гражданами Киргизии в кафе произошел конфликт на бытовой почве, «один из участников данного инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков», передает РИА «Новости».