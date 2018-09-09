Машина въехала в группу пешеходов в Москве

Автомобиль Volkswagen Polo въехал в группу пешеходов на Новочеркасском бульваре, один человек погиб, сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Источник ТАСС сообщил, что в результате наезда пострадали девять человек, один человек скончался в машине скорой помощи. Среди пострадавших есть 17-летний подросток.

В пресс-службе ГИБДД Москвы уточнили, что «водитель не справился с управлением». Он не пытался скрыться с места происшествия.

«Полиция его опрашивает», – приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы столичного управления ГИБДД.