Опубликовано видео умышленного въезда машины в группу людей в Москве

В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент, когда гражданин Киргизии на большой скорости совершает наезд на 10 человек на юго-востоке Москвы. Очевидцы рассказали, что инциденту предшествовал конфликт.

Видео произошедшего опубликовал паблик Mash во «ВКонтакте». «Неадекватный водитель, проиграв в драке, садится в машину и на большой скорости сбивает 10 человек», – говорится в подписи к видеозаписи.

Очевидцы рассказали телеканалу «Рен-ТВ», что перед наездом мужчина, севший позже за руль, стал участником конфликта в кафе на Новочеркасском бульваре Москвы. «До этого они здесь ругались, был такой шум! Заводилой была девушка в красном пиджаке, все из-за нее», – рассказал очевидец.

По его словам, девушка громко ругалась матом и приставала к одному из участников конфликта. Тогда молодой человек сел за руль и протаранил компанию обидчиков.

Дорожный инцидент произошел рано утром 9 сентября. Автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре. В результате пострадали девять человек, один человек скончался в машине скорой помощи. В столичном управлении МВД сообщили, что гражданин Киргизии умышленно совершил наезд на пешеходов в Москве.