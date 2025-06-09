7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.12 комментариев
В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА
На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли жертв и пострадавших, сообщил глава Республики Олег Николаев.
«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.
Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.