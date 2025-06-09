7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.9 комментариев
ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией
Российские средства ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ над двумя регионами России
За два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.
«С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.
По информации Минобороны, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще семь – над Белгородской областью. Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в это же день российские ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун» над Черным морем и четыре украинских беспилотника в разных регионах страны, сообщило Минобороны.