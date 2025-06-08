Минобороны заявило о сбитой ракете «Нептун» и четырех БПЛА в регионах России

В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.