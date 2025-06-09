Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова заработали в штатном режиме

Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

Tекст: Ирма Каплан

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.

Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».



