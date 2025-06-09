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Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова
Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.
Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».