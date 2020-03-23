Названы самые высокооплачиваемые профессии в регионах России

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как следует из данных исследования в 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,1% – до примерно 41 тыс. рублей (с учетом выплаты НДФЛ), передает РИА «Новости».

Как следует из анализа, в 23 регионах России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном это добыча нефти и газа, но хорошие доходы и у тех, кто добывает металлические руды или уголь, а также некоторые другие полезные ископаемые.

Высокими заработками могут похвастаться и работники финансовой отрасли, в основном это банковская сфера. Самые высокие зарплаты у финансистов в 14 регионах, а в 30 субъектах федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.

Интеллектуальный труд также зачастую оплачивается неплохо. Отрасль «Деятельность профессиональная, научная и техническая», которая включает в себя следующие виды: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие, в 17 регионах является самой высокооплачиваемой. Причем в трех регионах самые высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих регионах - наиболее обеспеченные работники.

Эксперты отмечают, что в экономически слабых регионах, где общий уровень зарплат невысокий, зачастую самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых регионах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и в энергетике.

Если анализировать ситуацию в отдельных регионах, то эксперты обращают внимание на наличие явного лидера по зарплатам.

В Сахалинской области в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату более чем в 350 тыс. рублей. Это почти в два раза выше, чем заработок в самой доходной отрасли в Москве и в три раза – чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина – услугах в области добычи полезных ископаемых.

В апреле 2019 года институт Минтруда выяснил, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.