Пушков оценил желание депутата Рады «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, пожалевшего об отсутствии у Украины «атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву».

«Было очень мудро в начале 90-ых лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил сожаление, что у Украины пока нет «атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву».

Напомним, в конце прошлого года осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов заявил, что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие, от которого она отказалась, подписав Будапештский меморандум. На «обман» Украины с Будапештским меморандумом жаловался и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Однако эксперты неоднократно отмечали, что данный меморандум не является международным договором и не налагает обязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД