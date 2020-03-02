Депутат Рады захотел «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что решить проблему с Россией можно, швырнув на Москву атомную бомбу.

«Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это – наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», – передает его слова ТАСС.

Об этом он заявил на презентации нового телеканала «Дом», который будет вещать на Донбасс и Крым.

Потураев также сообщил, что телеканал в своих эфирах откажется называть происходящее в регионе гражданской войной, а Россию будет называть «страной-агрессором».

«Есть термины, которые употребляют в международных документах», – заявил он, добавив, что будут использоваться также словосочетания «незаконные вооруженные формирования» и «линия соприкосновения».

«Конечно, никто на этом канале не будет говорить о повстанцах, гражданской войне, а вместо линии соприкосновения называть ее, например, линией любви», – добавил депутат.

Ранее стало известно, что Украина в тестовом режиме запустила государственный телеканал «Дом», который будет транслироваться на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.