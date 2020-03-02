Киев запустил телеканал «Дом» для Донбасса

Украина в тестовом режиме запустила государственный телеканал «Дом», который будет транслироваться на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила и. о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого будет вещать новый канал, Юлия Островская.

«С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал «Дом». Главная цель нашего канала – это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях», – сказала она, передает ТАСС.

Идея русскоязычного госканала с вещанием на неподконтрольные территории принадлежит отвечающему за коммуникации заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко. Он задумал телеканал как элемент проукраинской пропаганды в Донбассе, что, как рассчитывают в президентском офисе, должно способствовать «информационной реинтеграции» региона.

Новый ресурс, как планируется, будет объединять украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.

В январе первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «Донбасс может сам вернуться» в состав Украины, а Крым уже находится «в системе российских отношений, Российской Федерации».

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Кравчука.