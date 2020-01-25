Кравчук заявил о вхождении Крыма «в систему российских отношений»

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Крым уже находится «в системе российских отношений, Российской Федерации».

«Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной. Что бы там ни говорили национал-патриоты, какие-то там, скажем, особенно преданные, как они делают вид, люди. Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

При этом, по словам первого президента Украины, для Крыма нужна другая схема, однако когда она сработает, непонятно.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым [находится] в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», – заявил Кравчук.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский оценил влияние конфликта в Донбассе на отношения России и Украины, а также заявил о важности прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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